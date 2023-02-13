"القصبي": السعودية أصبحت وجهة عالمية في كل المجالات.. و"الحقيل": الدعم مستمر لتوفير المزيد من المشاريع السكنية

وبشأن دعم العرض أكد "الحقيل" الاستمرار في توفير المزيد من المشاريع السكنية؛ إذ تم حتى الآن توفير 430 ألف وحدة وأرض سكنية، والمستهدف حتى عام 2025 طرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة. منوهًا بالدعم والاهتمام من سمو ولي العهد -حفظه الله-، ومن ذلك توجيه سموه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون م2 لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية وارتفاعًا في الأسعار. كذلك دعم سموه المستمر وما أسفر عنه بإعلان الشركة الوطنية للإسكان ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، بإجمالي وحدات يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال، وتوفير مجتمعات عصرية متكاملة، تلبي مفهوم جودة الحياة، وتتماشى مع تطلعات الأسر السعودية؛ إذ تضم ضاحية خزام ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان.