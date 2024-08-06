"صندوق الشهداء" ينال شهادة الأيزو في إدارة أمن المعلومات من "BSI"

يشار إلى أن الصندوق حصل على شهادتي الآيزو في نظاميْ إدارة رضا العمـلاء ومعالجـة الشكـاوى؛ رغبة في تطبيق أعلى معايير الجودة في تحقيق رضا العملاء، والاستماع إلى رؤاهم، ومعالجة شكاويهم، والحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في رعايتهم، وتمكينهم من الحياة الكريمة؛ مما يعزز من مكانة الصندوق في سعيه للريادة في مجال خدمة المستفيدين الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين، وأرض الوطن الغالية.