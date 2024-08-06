"صندوق الشهداء" ينال شهادة الأيزو في إدارة أمن المعلومات من "BSI"

حصل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على شهادة الأيزو في إدارة أمن المعلومات من شركةBritish Standards Institution (BSI) المنظمة العالمية المستقلة؛ حيث تُعد شركة (BSI) واحدة من أهم المنظمات في تقديم الخدمات والاعتمادات بمجال الجودة والمعايير، ومقرها المملكة المتحدة.
ويأتي هذا الإنجاز نظير تطبيق الصندوق لمجموعة من المتطلبات التي يجب على الشركات والمؤسسات تنفيذها والتقيد بها، مثل: تقييم وإدارة المخاطر، وتطوير سياسات وإجراءات الأمان، وتوعية الموظفين، وإدارة الحوادث الأمنية. وتعد الشهادة أداة فعالة لضمان حماية المعلومات الحساسة، وتعزيز سلامة وأمان العمليات الداخلية للمنظمة.
وفي هذا السياق عبّر الأمين العام للصندوق الأستاذ طلال بن عثمان المعمر، عن اعتزازه بهذا الإنجاز في إطار أمن المعلومات، وقال: "يأتي حصول الصندوق على هذه الشهادة؛ تعبيرًا عن الالتزام المستمر للحفاظ على أمن المعلومات في الصندوق، وتبني أفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات وتعزيز الثقة، والامتثال للتشريعات ومستوى إدارة المخاطر العالية، وكفاءة إدارة المعلومات".
يشار إلى أن الصندوق حصل على شهادتي الآيزو في نظاميْ إدارة رضا العمـلاء ومعالجـة الشكـاوى؛ رغبة في تطبيق أعلى معايير الجودة في تحقيق رضا العملاء، والاستماع إلى رؤاهم، ومعالجة شكاويهم، والحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في رعايتهم، وتمكينهم من الحياة الكريمة؛ مما يعزز من مكانة الصندوق في سعيه للريادة في مجال خدمة المستفيدين الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين، وأرض الوطن الغالية.