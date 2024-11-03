"الجاسر": حققنا تقدمًا كبيرًا في السلامة المرورية ونستهدف تخفيض الوفيات لأقل من 5 لكل 100 ألف نسمة

وأكد الجاسر أن منظومة الطرق في المملكة اليوم ليست معزولة، بل جزء من شبكة نقل شاملة تضم النقل السككي، البحري، البري، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التكامل مع قطاعات السياحة، الحج والعمرة، التجارة، والصناعةن منوهًا بأن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بين الدول في مجالي السلامة والاستدامة، خاصةً في ظل استضافة المملكة للمنتدى اللوجستي العالمي قبل أسبوعين، معززاً بذلك دور المملكة كداعم رئيسي لهذه القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.