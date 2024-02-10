شاهد.. صباح ماطر يرسم لوحة من الأجواء المبهجة مع انطلاق ماراثون الرياض

وكان قد تم فتح باب التسجيل للماراثون خلال الفترة الماضية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض، وتطبيق "الرياضة للجميع"، وقد تم تسليم الأرقام في قرية الماراثون للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات من المملكة وخارجها، والذين يشاركون في العديد من المسارات التي يتضمّنها الماراثون؛ وهي: "42.2 كلم، 21.1 كلم، 10 كلم، و4 كلم".