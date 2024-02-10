شاهد.. صباح ماطر يرسم لوحة من الأجواء المبهجة مع انطلاق ماراثون الرياض

وسط أجواء ماطرة وصباح بهيج، انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة من ماراثون الرياض، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.
ورصدت العدساتُ الأجواءَ المبهجة قبيل انطلاق الحدث ومع اللحظات الأولى لبداياته وسط مشاركات واسعة من مختلف الأعمار والفئات في الفعالية، التي تشهد العديد من المسارات التي يتضمّنها الماراثون.
وكان قد تم فتح باب التسجيل للماراثون خلال الفترة الماضية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض، وتطبيق "الرياضة للجميع"، وقد تم تسليم الأرقام في قرية الماراثون للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات من المملكة وخارجها، والذين يشاركون في العديد من المسارات التي يتضمّنها الماراثون؛ وهي: "42.2 كلم، 21.1 كلم، 10 كلم، و4 كلم".
وتمّ تخصيص مسافة النصف ماراثون، أي ما يعادل "21.1" كيلومترًا لمحبّي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.
وأقام اتحادُ الرياضة للجميع منطقةً ترفيهية "قرية الماراثون" تستقبل الزوار وتحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في الماراثون.
ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، كما تشكل إقامةُ هذه الفعالية وجهةً رياضية دولية حيوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة، إضافة إلى السعي الدائم للاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل دائم.