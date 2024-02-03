ضمن جولاته التفقدية.. نائب أمير مكة يبدأ غدًا بزيارة 6 محافظات ويلتقي الأهاليَ

يستكمل نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، غدًا الأحد، جولاتِه التفقُّديةَ على محافظات: الطائف، ميسان، الخرمة، المويه، تربة، ورنية، ويلتقي خلال جولاته أهاليَ المحافظات، كما يترأّس اجتماعَ المجالس المحلية، ويطلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة.