"أسرع حلبة شوارع بالعالم" تتهيّأ لحطّ رحالها في جدة.. 3 دول والمغامرات سعودية

تستضيف حلبةُ كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، المشاركين في فعالية "HERO-ERA"، الرحلة الصحراوية البدوية التي تمرّ في 4 دول هي: الأردن، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
ويمتلك الاتحادُ السعودي للسيارات والدراجات النارية "SAMF" دورًا مهمًّا في مساعدة المنظمين والفرق بكل متطلّباتهم الضرورية لإقامة هذا الحدث في المملكة العربية السعودية، وهو حدث رائد والأول من نوعه في البلاد، فيما تستضيف شركةُ رياضة المحركات السعودية "SMC"، وحلبة كورنيش جدة؛ هذا الحدثَ الشيق، بمشاركة 45 فريقًا قويًّا وأبطال سابقين في رياضة السيارات من 18 دولة مختلفة.
فبعد قطعهم آلاف الكيلومترات، سيتوقّف المشاركون في حلبة كورنيش جدة، يوم الثلاثاء المقبل 17 أكتوبر الجاري؛ حيث سيستعرضون بسياراتهم ويستمتعون بجولة في الحلبة؛ حيث تُعتبر حلبة كورنيش جدة محطة مهمة جدًّا ومُنتظرة للفرق المشارِكة؛ إذ تتميّز بهندستها وتفاصيلها، كما تحظى بشهرة عالمية بعدما استقبلت سباق جائزة السعودية الكبرى "stc" للفورمولا 1 ثلاث مرات، والعديد من الفعاليات الكبرى الأخرى.
وتبلغ مسافة الرحلة "7500" كلم، ويكتشف خلالها المشاركون في هذه المغامرة الصعبة معالمَ جديدة، ثقافية وتاريخية ودينية؛ حيث ستنخرط الفرق المشارِكة على مدار 17 يومًا، بنشاطات عدة، وسيكون الجميع متحمّسًا لاستكشاف معالم جديدة في مختلف الدول، خصوصًا في المملكة العربية السعودية التي تتميّز بتضاريسها المذهلة من خلال استضافتها لرالي داكار السعودية في مختلف المدن.
ولا يصل الرالي إلى مستوى بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة؛ حيث يتمتّع النجوم بمركبات أقلّ تعقيدًا، كما سيتم تنظيمه وفقًا للوائح العادية، رغم تكيّف غالبية المشاركين مع ظروف الصحراء في مسيرتهم، فيما سيكون المسار مليئًا بالتحديات والعراقيل، خصوصًا أنّ الصحراء تتخلّلها الوديان والتضاريس الوعِرة، قبل أن يعبر الفائز خطّ النهاية بعد اجتياز كل هذه الصعوبات.