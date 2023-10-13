"أسرع حلبة شوارع بالعالم" تتهيّأ لحطّ رحالها في جدة.. 3 دول والمغامرات سعودية

ولا يصل الرالي إلى مستوى بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة؛ حيث يتمتّع النجوم بمركبات أقلّ تعقيدًا، كما سيتم تنظيمه وفقًا للوائح العادية، رغم تكيّف غالبية المشاركين مع ظروف الصحراء في مسيرتهم، فيما سيكون المسار مليئًا بالتحديات والعراقيل، خصوصًا أنّ الصحراء تتخلّلها الوديان والتضاريس الوعِرة، قبل أن يعبر الفائز خطّ النهاية بعد اجتياز كل هذه الصعوبات.