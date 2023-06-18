شاهد.. 76 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثالث بتعليم ينبع

انطلقت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444هـ، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمحافظة ينبع؛ حيث أدى 76 ألف طالب وطالبة بمدارس المحافظة اختبارات اليوم الأول للفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وتَفَقّد مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة؛ للوقوف على سير العمل في لجان الاختبارات، وأشاد بالتنظيمات والجهود المبذولة من الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، وأولياء الأمور، لإنجاح الاختبارات وتحقيق أهدافها.
وكانت الإدارة قد أنهت كل الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثالث منذ وقت مبكر، ابتداءً من تشكيل اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات والتي تضمنت لجان المتابعة والتدقيق والدعم الفني؛ لمتابعة الأعمال من خلال الرصد اليومي، ومعالجة الحالات الطارئة، وتقارير نظام نور إلكترونيًّا، كما شكّلت اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات.
ودعت الإدارةُ المدارسَ، إلى أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور بشكل يومي؛ تمهيدًا لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.
من جانبها قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، بمتابعة سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات في المحافظة؛ مؤكدة أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة؛ لضمان سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة؛ مشيرة إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية التوجيهية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي، لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الرقم (0536128490)، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة مساءً، انطلاقًا من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.