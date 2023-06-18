شاهد.. 76 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثالث بتعليم ينبع

من جانبها قامت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي، بمتابعة سير الاختبارات في عدد من مدارس البنات في المحافظة؛ مؤكدة أن الاختبارات تسير بصورة مطمئنة وعلى الوجه المطلوب، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات؛ للوقوف على أعمال الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، وتقديم الدعم والمساندة؛ لضمان سير الاختبارات في أجواء هادئة ومريحة؛ مشيرة إلى إتاحة خدمة الاستشارات الهاتفية التوجيهية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي، لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الرقم (0536128490)، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة مساءً، انطلاقًا من حرصها على توفير الدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.