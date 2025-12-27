تنفيذ 34 تجربة فرضية و7 حوادث ميدانية لرفع جاهزية المنشآت الصناعية في اجتماع عمومية لجنة الجبيل للطوارئ
عقدت لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة)، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اجتماع جمعيتها العمومية بفندق الإنتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور محافظ محافظة الجبيل الأستاذ منصور الداود الرئيس الفخري للجنة، وبمشاركة مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الأمنية والشركات الصناعية في الجبيل الصناعية ورأس الخير، وذلك تحت إشراف ومتابعة الهيئة العليا للأمن الصناعي.
واطّلع أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على أبرز البرامج والمنجزات التي حققتها اللجنة خلال عام 2025، حيث استعرض المهندس خالد خليل الرئيس التنفيذي للجنة التقرير المالي للعام الحالي، إلى جانب التصور المعتمد للميزانية التقديرية للعام 2026.
واستُهل الاجتماع بكلمة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن الزايدي، الذي رحّب بالأعضاء الجدد المنضمين إلى اللجنة، وهم شركة ساتورب «مشروع أميرال الجديد»، وشركة تكسوفيب للأقمشة الصناعية غير المنسوجة، وشركة طويق للصب والطرق.
وقدمت لجنة التدقيق والمراقبة المالية نتائج أعمال المراجعة والفحص المالي، مثمنة التزام اللجنة بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة، فيما استعرض رؤساء اللجان تقارير الإنجاز لعام 2025، التي شملت مباشرة 7 حوادث، وتنفيذ 34 تجربة فرضية للتحقق من جاهزية الشركات الصناعية الأعضاء في الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة وإخماد الحرائق الصناعية والبتروكيماوية.
كما تضمنت المنجزات تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات السلامة وأنظمة إدارة الحوادث، استفاد منها أكثر من 150 متدربًا من منسوبي الشركات في الجبيل الصناعية، إلى جانب إقامة 4 ورش عمل شارك فيها أكثر من 200 مشارك.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع استبدال أجهزة الاتصالات لدى الأعضاء بأجهزة حديثة عالية الكفاءة ومتوافقة مع متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء لعام 2025 ومستهدفات عام 2026.
وفي ختام الاجتماع، جرت إعادة انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات، كما ناقش أعضاء الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها الحصول على الرقم الموحد للمنشأة، والمؤتمر الدولي القادم الذي ستنظمه اللجنة بالتعاون مع الهيئة الملكية، ومبادرة انضمام العضو الداعم والجهات اللوجستية لعضوية اللجنة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بالمنشورات التوعوية الخاصة بالاستجابة للطوارئ.