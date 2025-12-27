تنفيذ 34 تجربة فرضية و7 حوادث ميدانية لرفع جاهزية المنشآت الصناعية في اجتماع عمومية لجنة الجبيل للطوارئ

وفي ختام الاجتماع، جرت إعادة انتخاب مجلس الإدارة للدورة المقبلة لمدة ثلاث سنوات، كما ناقش أعضاء الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها الحصول على الرقم الموحد للمنشأة، والمؤتمر الدولي القادم الذي ستنظمه اللجنة بالتعاون مع الهيئة الملكية، ومبادرة انضمام العضو الداعم والجهات اللوجستية لعضوية اللجنة، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بالمنشورات التوعوية الخاصة بالاستجابة للطوارئ.