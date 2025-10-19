مركز العناية بضيوف الرحمن يواصل خدمة الحجاج والمعتمرين على مدار الساعة عبر 1966

في إطار الجهود المستمرة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، يواصل مركز العناية بضيوف الرحمن تقديم خدماته الإرشادية والتفاعلية على مدار الساعة، عبر الرقم الموحد (1966)، للحجاج والمعتمرين والزوار.
وأوضح المركز أن خدماته تشمل الرد على الاستفسارات، وتقديم التوجيهات المتعلقة بالرحلة الإيمانية، إضافة إلى متابعة الملاحظات وتوفير الدعم اللازم لضمان راحة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والميدانية التي تهدف إلى تعزيز تجربة الزائر، وتيسير أدائه للمناسك بكل يُسر واطمئنان، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في رعاية ضيوف الرحمن وتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.