"المسند": "مارس وإبريل" فيهما الأمطار رعدية ومصحوبة بالبرد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن الأمطار عادة في شهري (مارس وإبريل) تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبيًا، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.
وأضاف أنه خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة بالخماسين، والتي من خصائصها أنها تحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.
وختم بأن هذا يقال به وفق الاستقراء التاريخي، حيث من الممكن أن يقع وقد لا يقع أيضًا.