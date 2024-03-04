"المسند": "مارس وإبريل" فيهما الأمطار رعدية ومصحوبة بالبرد

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن الأمطار عادة في شهري (مارس وإبريل) تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا، وذلك لظروف الأجواء الدافئة نسبيًا، والفروقات الحرارية البينية بين أجواء السطح والعلو.