استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق من المملكة اليوم الخميس

وفي التفاصيل يُتوقع أن تستمر الرطوبة المدارية بالتدفق نحو المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خلال الأيام القادمة؛ مما يعمل على تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة، وتساقط الأمطار في كل من مرتفعات عسير وجازان الباحة، وأجزاء متفرقة من منطقتي مكة والطائف، تكون على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، وتكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، مع احتمالية تشكّل السيول وجريان الأودية.