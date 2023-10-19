استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق من المملكة اليوم الخميس

من المنتظر أن تتأثر المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، بتجددٍ يومي للنشاط الموسمي للسحب الرعدية الماطرة خلال الأيام القادمة.
وفي التفاصيل يُتوقع أن تستمر الرطوبة المدارية بالتدفق نحو المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خلال الأيام القادمة؛ مما يعمل على تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة، وتساقط الأمطار في كل من مرتفعات عسير وجازان الباحة، وأجزاء متفرقة من منطقتي مكة والطائف، تكون على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، وتكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، مع احتمالية تشكّل السيول وجريان الأودية.
ويحذّر "طقس العرب" خلال تأثير السحب الرعدية من:
شدة العواصف الرعدية والصواعق.
خطر تشكّل السيول بفعل غزارة الأمطار.
شدة الرياح الهابطة وما قد ينجم عنها من عواصف ترابية محلية.