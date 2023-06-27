"الوطني للوثائق والمحفوظات" ينشر وثيقة تاريخية بعنوان "ملوك المملكة في خدمة الحجاج"

وجاء في الوثيقة: "إنه لشرفٌ عظيم لهذا الشعب، شعب المملكة العربية السعودية أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، وأن يقوم على حفظ راحتكم واطمئنانكم وأمنكم في هذه الأماكن، وأن هذا من أولى الاهتمامات التي يعتبرها هذا الشعب من أولى واجباته ولا يقصد من ذلك أن يحصل على الشكر".