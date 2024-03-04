من الإمارات.. طلاب وطالبات المملكة يحصدون الذهب في منافسات الشعر والقصة والرواية

حصد طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية ميداليتين ذهبية وأخرى فضية في منافسات الشعر والقصة والرواية؛ والتي استضافتها إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من المركز التربوي للغة العربية التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
فمن جانبه، حقق الطالب عبدالرحمن بن سعد بن محمد طليان من إدارة التعليم بمحافظة الخرج الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر، كما حقق الطالب بسام بن عبدالله بن صالح الراجحي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على الميدالية الذهبية في مسار الرواية، فيما خطفت الطالبة الجوهرة بنت حسن بن علي العمري من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الميدالية الفضية في مسار القصة القصيرة.
يُذكر أن "مسابقة الشعر والقصة والرواية" مسابقة مستحدثة تقام لأول مرة في نسختها الأولى على مستوى دول الخليج العربي، والتي ينظمها ويُشرِف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وتسعى هذه المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.
وقدمت وزارة التعليم التهنئة لأبناء وبنات الوطن الفائزين على مستوى الخليج العربي؛ على هذا الإنجاز المتميز والنوعي، الذي يُعد إنجازًا وطنيًا يؤكد دائمًا سعي الوزارة في الاهتمام بمنظومة البرامج والأنشطة الطلابية ورعاية الموهوبين في كافة البرامج للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.