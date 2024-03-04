من الإمارات.. طلاب وطالبات المملكة يحصدون الذهب في منافسات الشعر والقصة والرواية

فمن جانبه، حقق الطالب عبدالرحمن بن سعد بن محمد طليان من إدارة التعليم بمحافظة الخرج الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر، كما حقق الطالب بسام بن عبدالله بن صالح الراجحي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على الميدالية الذهبية في مسار الرواية، فيما خطفت الطالبة الجوهرة بنت حسن بن علي العمري من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الميدالية الفضية في مسار القصة القصيرة.