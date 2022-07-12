مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يعلن نجاح خطته التشغيلية لموسم الحج

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" نجاح خطته التشغيلية لموسم حج عام 1443هـ، وذلك بالتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وأكد أنه بغروب شمس اليوم (ثالث أيام التشريق) تم الانتهاء من تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وسيتم البدء في عمليات التوزيع في الداخل والخارج خلال الأيام المقبلة.
وتم خلال موسم حج هذا العام 1443هــ تنفيذ 444.554 رأسًا من الأغنام، تم استيرادها من القرن الإفريقي وفقًا للاشتراطات الشرعية والصحية؛ إذ خضعت للعديد من مراحل الكشف البيطري إلى ما قبل وبعد التنفيذ؛ وذلك للتأكد من سلامتها طبيًّا وشرعيًّا.
فيما بلغ عدد العاملين في المشروع نحو 30 ألف عامل في مختلف التخصصات الإدارية والأمنية والطبية والهندسية والفنية، التي تعمل وفق منظومة عمل واحدة، بخطط مدروسة وممنهجة. ووصل عدد العاملين من الأطباء البيطريين أكثر من 600 طبيب، بينما تجاوز عدد المختصين الشرعيين أكثر من 600 مختص، إضافة إلى باقي المختصين الذين تم توزيعهم بطريقة تضمن انسيابية العمل وفق البرامج التشغيلية.
ورفع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم اللامحدود الذي يوليانه لهذا المشروع الكبير الذي خُصص لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتنفيذ نُسكهم على الوجه الشرعي والصحي الأكمل، بما يتناسب مع قدسية المكان والزمان.