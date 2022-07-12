مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي يعلن نجاح خطته التشغيلية لموسم الحج

وتم خلال موسم حج هذا العام 1443هــ تنفيذ 444.554 رأسًا من الأغنام، تم استيرادها من القرن الإفريقي وفقًا للاشتراطات الشرعية والصحية؛ إذ خضعت للعديد من مراحل الكشف البيطري إلى ما قبل وبعد التنفيذ؛ وذلك للتأكد من سلامتها طبيًّا وشرعيًّا.

فيما بلغ عدد العاملين في المشروع نحو 30 ألف عامل في مختلف التخصصات الإدارية والأمنية والطبية والهندسية والفنية، التي تعمل وفق منظومة عمل واحدة، بخطط مدروسة وممنهجة. ووصل عدد العاملين من الأطباء البيطريين أكثر من 600 طبيب، بينما تجاوز عدد المختصين الشرعيين أكثر من 600 مختص، إضافة إلى باقي المختصين الذين تم توزيعهم بطريقة تضمن انسيابية العمل وفق البرامج التشغيلية.