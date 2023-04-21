استقبلهم بالهدايا.. "أمير الباحة" يبادل أبناء وبنات شهداء الواجب والأيتام تَهاني العيد

استقبل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، عددًا من أبناء وبنات شهداء الواجب والأيتام حيث بادلهم تهاني العيد المبارك، وقدّم لهم عددًا من الهدايا بهذه المناسبة.
وتأتي هذه اللفتة الكريمة من الأمير حسام بن سعود لأبنائه وبناته من أبناء شهداء الواجب والأيتام؛ حرصًا منه على مشاركتهم فرحة العيد، واستمرارًا لتوجيهاته السابقة بأن تتم مشاركتهم في المناسبات العامة.
وبيّن أمير الباحة أنه انطلاقًا من الرعاية والاهتمام من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، نحتفي بأبناء شهداء الواجب والأيتام الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي؛ مما يحتم علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة، وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر، وكان لزامًا علينا أن نشاركهم الفرحة بهذا اليوم المبارك.
وفي ختام اللقاء قدّم الأمير حسام بن سعود هدايا العيد لأبنائه أبناء الشهداء والأيتام؛ فيما تبادل معهم تهاني العيد، مقدمًا شكره لجمعية أكناف لرعاية الأيتام، وجمعية التنمية الأهلية ببني ظبيان، ومكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب، على جهودهم في متابعة هذه الشريحة الغالية على الجميع، داعيًا الله العلي القدير أن يمن على وطننا بنعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الجميع بالخير والرخاء.