استقبلهم بالهدايا.. "أمير الباحة" يبادل أبناء وبنات شهداء الواجب والأيتام تَهاني العيد

وبيّن أمير الباحة أنه انطلاقًا من الرعاية والاهتمام من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، نحتفي بأبناء شهداء الواجب والأيتام الذين نعتبرهم أبناء لكل مواطن سعودي؛ مما يحتم علينا الاهتمام بهم ومساعدتهم في كافة مناحي الحياة، وأن نقف بجانبهم فهم يستحقون منا ذلك وأكثر، وكان لزامًا علينا أن نشاركهم الفرحة بهذا اليوم المبارك.