"بدر رجب" يزين السماء اليوم.. حجمه الظاهري يبدو كبيرًا أثناء شروقه

وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه بشكل عام يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر فيها بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي عاليًا في كبد السماء، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الجمعة.