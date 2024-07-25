"سباهي" يمنح التميز لـ 8 مراكز متخصصة بعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية

وأطلق المركز برنامج الزيارات الخاصة وذلك بتقييم معايير العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة في شهر مايو الماضي، حيث يستهدف عدداً من مراكز معالجة أمراض وجراحة القلب في كافة مناطق المملكة، ويستهدف البرنامج في المرحلة المقبلة أقسام العناية القلبية الموجودة في المستشفيات الكبرى للتأكد من التزامها بالمعايير ذاتها.