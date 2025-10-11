مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات عاجلة لـ400 أسرة في مأرب و670 سلة بدرعا و4700 حقيبة في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية العاجلة في عدد من الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، حيث قدّم مساعدات إيوائية وغذائية استفاد منها الآلاف من الأسر المحتاجة في اليمن وسوريا وباكستان.
ففي محافظة مأرب اليمنية، وزّع المركز مساعدات إيوائية طارئة شملت (200) خيمة و(400) حقيبة إيوائية استفادت منها (400) أسرة متضررة من الأمطار والسيول. وأشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، سيف مثنى، بسرعة تدخل المركز، مؤكدًا أن المساعدات ستخفف من معاناة الأسر المنكوبة.
من جهته، أوضح مدير فرع المركز بمأرب، عبدالرحمن الصيعري، أن هذه الاستجابة العاجلة جاءت تلبية لنداءات السلطات المحلية في المحافظة، ضمن جهود المركز المستمرة في التعامل مع الأزمات الإنسانية الطارئة.
وفي سوريا، وزّع المركز (670) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا، استفادت منها (670) أسرة، وذلك في إطار حرص المملكة على تخفيف معاناة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما وزّع المركز (4700) حقيبة إيوائية في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الحقائب الشتوية للعام 2025م، استفاد منها (32,400) فرد في أقاليم البنجاب وخيبربختونخوا وجلجت بلتستان.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة عبر ذراعها الإغاثي "مركز الملك سلمان"، للمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين حول العالم، وتعزيز الاستجابة العاجلة للكوارث والأزمات الإنسانية.