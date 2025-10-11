مركز الملك سلمان يوزّع مساعدات عاجلة لـ400 أسرة في مأرب و670 سلة بدرعا و4700 حقيبة في باكستان

كما وزّع المركز (4700) حقيبة إيوائية في عدد من المناطق المتضررة من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الحقائب الشتوية للعام 2025م، استفاد منها (32,400) فرد في أقاليم البنجاب وخيبربختونخوا وجلجت بلتستان.