"النيابة" تُعرف بالإجراءات المتبعة لمكافحة "جرائم الاتجار بالبشر"

ولفتت النيابة، في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، إلى أن النيابة تقوم بالمطالبة بمعاقبة صاحب الصفة الاعتبارية إذا ارتكبت الجريمة بعلمه، ومتابعة متحصلات تلك الجرائم وطلب مصادرتها، بجانب المطالبة بمعاقبة مَن يشرع أو يسهم أو يتدخل في هذه الجرائم.