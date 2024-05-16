القمم العربية من "أنشاص" إلى "جدة".. ثمانية عقود من التعاون الدفاع عن القضايا والحقوق العربية

ونستعرض في هذا التقرير مؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية وأبرز القرارات التي صدرت عنها، حيث شهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس من عام 1945م، انعقاد 44 قمة منها 32 عادية، آخرها كان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عام 2023، و12 قمة عربية استثنائية (غير عادية)، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، وقمة عربية -إسلامية بالرياض، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية؛ إضافة إلى عددٍ من القمم العربية مع تجمعات وتكتلات إقليمية منها: (4 قمم عربية -إفريقية)، و4 قمم (عربية -أمريكية جنوبية)، وقمة عربية - أوروبية، وقمة عربية إسلامية أمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى.