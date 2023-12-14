"الخريف" يشهد اتفاقية بين مركز التنمية الصناعية و"إل إس" الكورية

يُذكر أن إل إس كورب شركة كورية متخصصة في قطاع الآلات والمعدات والمواد والأتمتة والطاقة ونقل الطاقة الكهربائية، ومقرها الرئيسي في سيول- كوريا. كما أنها تحتل حاليًا المرتبة الـ14 بين أكبر الشركات في كوريا، وهي رائدة في عدد من المجالات مثل الطاقة ونقل الطاقة والمعادن.