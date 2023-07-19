"غروس" تحصد "ذهبية" ترانسفورم العالمية لأفضل هوية بصرية لمنظمة خيرية

ويأتي ذلك ضمن الجوائز الخمس التي حصدتها وكالة زان، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "غروس الخيرية" والمصمم الرئيسي للهوية البصرية للمؤسسة؛ إذ حصدت الوكالة كذلك جوائز أخرى عدة خلال هذا المحفل العالمي، من ضمنها: الجائزة (الفضية) في فئة (أفضل استراتيجية تسمية)، والجائزة (البرونزية) في فئة أفضل هوية بصرية في قطاع الرعاية الطبية والصيدلة لـ(أيد الطبية)، وجائزة (الأكثر ترشيحًا) في فئة (أفضل توظيف للخط الطباعي) لـ(وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وأخيرًا الجائزة (البرونزية) في فئة (أفضل علامة تجارية لصاحب عمل) لـوكالة (زان).