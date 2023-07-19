"غروس" تحصد "ذهبية" ترانسفورم العالمية لأفضل هوية بصرية لمنظمة خيرية

في منجز وطني جديد للمؤسسات الخيرية الوطنية، حصدت "غروس الخيرية" الجائزة الذهبية في فئة (أفضل هوية بصرية لمنظمة خيرية غير حكومية أو غير ربحية)، وذلك خلال حفل جوائز ترانسفورم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن الجوائز الخمس التي حصدتها وكالة زان، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة "غروس الخيرية" والمصمم الرئيسي للهوية البصرية للمؤسسة؛ إذ حصدت الوكالة كذلك جوائز أخرى عدة خلال هذا المحفل العالمي، من ضمنها: الجائزة (الفضية) في فئة (أفضل استراتيجية تسمية)، والجائزة (البرونزية) في فئة أفضل هوية بصرية في قطاع الرعاية الطبية والصيدلة لـ(أيد الطبية)، وجائزة (الأكثر ترشيحًا) في فئة (أفضل توظيف للخط الطباعي) لـ(وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وأخيرًا الجائزة (البرونزية) في فئة (أفضل علامة تجارية لصاحب عمل) لـوكالة (زان).
كما جاءت فكرة تسمية المؤسسة باسم "غروس" باعتبارها من الكلمات العربية الفصيحة التي استخدمها الواقف والمؤسس محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله- في قصائده، ومن ذلك قوله: "لا هو ولد ولا خليل غبنا.. ولا صديق ولا غروس ظليلات".
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة غروس الخيرية هي إحدى المؤسسات الخيرية المانحة التي تهدف ضمن استراتيجيتها المعتمدة إلى تمكين الاستثمار الاجتماعي، وتنفيذ المبادرات والأعمال الخيرية النوعية التي تخدم مختلف القضايا ذات الأولوية للمنح، وتعمل أيضًا على تمكين الفئات الأقل حظًّا، وتحقيق الاستدامة، والأثر الاجتماعي.