"سار" تنقل أكثر من 7.5 ملايين طن من المعادن والبضائع و2.8 مليون راكب في الربع الثالث 2025

وفي جانب الشراكات المجتمعية، أطلقت "سار" أولى رعاياتها الرياضية بتوقيع عقد رعاية مع نادي الاتحاد لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، ودعم المبادرات الرياضية التي تعبّر عن روح الحركة والتكامل التي تجسدها منظومة النقل السككي في المملكة، كما وقّعت "سار" مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لتقديم خدمات النقل عبر قطاري الشمال والشرق لمرضى السرطان، بما يرسّخ دورها الوطني والإنساني في تسهيل التنقل وتحسين جودة الحياة.