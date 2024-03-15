شبكة مجموعة stc تُسجِّل أعلى ساعة مشغولية إنترنت لصلاة الجمعة في تاريخ الحرم المكي الشريف على الإطلاق

سجلت شبكة مجموعة stc ممكن التحول الرقمي، ظهر أول يوم الجمعة من رمضان 1445 اعلى ساعة مشغولية لصلاة الجمعة في تاريخ الحرم المكي الشريف في حجم البيانات على الإطلاق بارتفاع قياسي هذا العام قدره 92% عن العام الماضي، كما سجلت ساعة الذروة أثناء صلاة التراويح رقما قياسيا جديدا يفوق ماتم تسجيله العام الماضي بنسبة 48%.
يأتي ذلك بفضل الله ثم بفضل التوسعات الاستثنائية التي أدخلتها المجموعة على شبكات الجيل الرابع والخامس في مكة المكرمة بشكل عام وفي منطقة الحرم المكي الشريف بشكل خاص لخلق تجربة مميزة للعملاء من داخل المملكة ولضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة مما يعكس التطور التقني الذي تعيشه المملكة، حيث سجل الإقبال على شبكة الجيل الخامس 5G ارتفاعا قدره 157% لنفس الجمعة من العام الماضي حيث سجلت المجموعة نسبة استثنائية في استحواذ الجيل الخامس على اكثر من 41% من حجم الحركة المستخدمة خلال ساعة الذروة بعد صلاة التراويح.
ورغم الارتفاع القياسي للحركة فقد حافظت الشبكة على تجربة المستخدمين وضيوف الرحمن في سرعات الإنترنت القياسية، حيث تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح وجاهزية خدمات المجموعة وحلولها الرقمية؛ وجاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.