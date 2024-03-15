شبكة مجموعة stc تُسجِّل أعلى ساعة مشغولية إنترنت لصلاة الجمعة في تاريخ الحرم المكي الشريف على الإطلاق

يأتي ذلك بفضل الله ثم بفضل التوسعات الاستثنائية التي أدخلتها المجموعة على شبكات الجيل الرابع والخامس في مكة المكرمة بشكل عام وفي منطقة الحرم المكي الشريف بشكل خاص لخلق تجربة مميزة للعملاء من داخل المملكة ولضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة مما يعكس التطور التقني الذي تعيشه المملكة، حيث سجل الإقبال على شبكة الجيل الخامس 5G ارتفاعا قدره 157% لنفس الجمعة من العام الماضي حيث سجلت المجموعة نسبة استثنائية في استحواذ الجيل الخامس على اكثر من 41% من حجم الحركة المستخدمة خلال ساعة الذروة بعد صلاة التراويح.