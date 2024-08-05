"تعليم الطائف" يطلق برامج التهيئة الإدارية والتعليمية للعام الدراسي الجديد

‏وتأتي هذه البرامج التدريبية انطلاقًا من سعي وزارة التعليم نحو استكمال متطلبات الجاهزية للعام الدراسي 1446هـ؛ حيث تم العمل على الإعداد لخطة الاستعداد للعام الدراسي بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من جاهزية إدارات التعليم العام الدراسي بفعالية وكفاءة، وأيضًا انطلاقًا من دور الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية في وكالة الموارد البشرية نحو تنمية الكوادر البشرية من خلال إعداد شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وتأهيلهم وتطويرهم بصورة مستمرة؛ استجابة للاحتياجات التدريبية المتجددة وفق المستجدات والتطورات الناتجة عن نتائج عمليات التقويم المدرسي ونتائج الاختبارات الوطنية (نافس) والدولية.