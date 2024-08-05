"تعليم الطائف" يطلق برامج التهيئة الإدارية والتعليمية للعام الدراسي الجديد

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، برامج التهيئة الإدارية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية للعام الدراسي الجديد.
وتستهدف البرامج التدريبية شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية، من خلال التدريب غير المتزامن لمديري المدارس ووكلائها عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني والكادر الإداري عبر منصة التدريب الموحد لوزارة التعليم.
وتأتي هذه البرامج التدريبية انطلاقًا من سعي وزارة التعليم نحو استكمال متطلبات الجاهزية للعام الدراسي 1446هـ؛ حيث تم العمل على الإعداد لخطة الاستعداد للعام الدراسي بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من جاهزية إدارات التعليم العام الدراسي بفعالية وكفاءة، وأيضًا انطلاقًا من دور الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية في وكالة الموارد البشرية نحو تنمية الكوادر البشرية من خلال إعداد شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وتأهيلهم وتطويرهم بصورة مستمرة؛ استجابة للاحتياجات التدريبية المتجددة وفق المستجدات والتطورات الناتجة عن نتائج عمليات التقويم المدرسي ونتائج الاختبارات الوطنية (نافس) والدولية.
ويكون تدريب مديري وكلاء المدارس والهيئة الإدارية من خلال البرنامج التدريبي الذاتي غير المتزامن بعنوان التقويم الذاتي للمدارس والمقدم من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع هيئة التقويم والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى البرامج التدريبية عبر منصة التدريب الموحد لوزارة التعليم من خلال الإبداع الإداري والتفكير الإبداعي في حل المشكلات وإدارة التغيير وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات وإدارة الجودة الشاملة إدارة النزاع في بيئة العمل ومهارة بناء فِرَق العمل والسلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية تنمية الكوادر البشرية عبر أسبوع التهيئة الإدارية؛ مشيرًا إلى أنه يحقق دعم الجاهزية للتعليم والتعلم لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وفق الجدارات والمعايير المهنية لتحسين نواتج تعلم الطلاب.