شاهد.. "حرف وروض" ترسم لوحات جمالية ساحرة في روضة الهوبجة شمال أشيقر و"سبق" توثق

وتقع الروضة على بُعد 24 كيلومترًا من أشيقر، شرق طريق شقراء أم حزم "المستوي" بنحو كيلومترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي، الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، وتحيط بها الرمال من عدة جهات.