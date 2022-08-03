"بيئة مكة" تضبط 6 متنزهين خالفوا أنظمة الصيد البحري وحماية الثروات المائية

تمكنت فرق المراقبة الميدانية البحرية التابعة لوحدة الثروة السمكية بجدة من ضبط 6 متنزهين خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى تحرير محضر ضبط ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، ومصادرة كمية مصيد تقدر بنحو 70 كيلوجراماً تمّ تسليمها إلى جمعية البر الخيرية بثول.
وأكّد "المهندس الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جانبه، أكّد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمّت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتمّ استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.