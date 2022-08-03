"بيئة مكة" تضبط 6 متنزهين خالفوا أنظمة الصيد البحري وحماية الثروات المائية

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى تحرير محضر ضبط ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين، ومصادرة كمية مصيد تقدر بنحو 70 كيلوجراماً تمّ تسليمها إلى جمعية البر الخيرية بثول.