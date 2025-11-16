"دهانات همبل" تفتتح معرضها الجديد في جدة لتعزيز حضورها وتوسيع شراكاتها في المنطقة

وتستند دهانات همبل السعودية في رحلتها إلى إرثٍ عالميٍ عريق؛ إذ تأسست مجموعة هيمبل الأم عام 1915 في كوبنهاغن على يد جيه. هيمبل، ونمت لتصبح من أبرز شركات الطلاء في العالم، بوجودها في أكثر من 100 دولة وامتلاكها 25 مصنعًا و150 مستودعًا رئيسيًا حول العالم. ومن خلال أكثر من قرنٍ من الخبرة في مجالات الطلاء والحماية والتصميم، تواصل همبل التزامها بالابتكار والاستدامة، وبناء حلولٍ تُمكّن عملاءها من الجمع بين الأداء التقني والجمال المعماري في مشاريعهم.