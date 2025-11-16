"دهانات همبل" تفتتح معرضها الجديد في جدة لتعزيز حضورها وتوسيع شراكاتها في المنطقة

افتتحت شركة دهانات همبل معرضها الجديد في مدينة جدة، في خطوة تُعزّز حضورها في السوق السعودي وتمنح عملاءها وشركاءها تجربة مباشرة لاكتشاف منتجاتها في بيئة تجمع بين الإبداع التصميمي والاحتراف التجاري. ويتيح المعرض للزوار التعرّف على حلول الدهانات الزخرفية والصناعية التي تقدمها همبل، من خلال تجربة واقعية تعكس مفهوم الجودة والموثوقية.
وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس عصام السحيمي لشركة دهانات همبل،"إن افتتاح معرض همبل الجديد يمثل التزامًا طويل الأمد تجاه السوق السعودي وشركائنا في المنطقة، ويجسد رؤيتنا في أن يكون الطلاء تجربة إلهام حقيقية تعكس شغفنا بالجودة والابتكار".
وأضاف نائب الرئيس، رئيس قسم الدهانات الديكورية لمنطقة الشرق الأوسط جوناثان ميرسر "هذا المكان ليس مجرد معرض، بل هو مركز للإلهام ،مساحة تنبض بالألوان والملمس والتصميم. إنه يجسد رؤيتنا في أن نكون أكثر من مجرد مورّد للدهانات، بل شريكاً في الإبداع والابتكار والتجديد"
ويضم المعرض مناطق مخصصة لعرض الاتجاهات الحديثة في الألوان ومواد الطلاء، مع مساحات تفاعلية تتيح اختبار الملمس ومشاهدة تطبيقات حية لمنتجات همبل في تصميم واقعي يعكس الأداء والابتكار.
وأشار رئيس التسويق في شركة دهانات همبل في الشرق الأوسط احمد عبدالرؤوف بأن المعرض بل هو ليس مجرد مساحة بيع بالتجزئة إنه مركز إبداعي. تم تصميم كل زاوية فيه لإلهام أصحاب المنازل والمصممين والمهنيين. مزيج من لوحات الألوان المستوحاة من الاتجاهات الحديثة، والعروض التفاعلية ،يجعل الزوار يعيشون تجربة الألوان والملمس بطريقة جديدة كلياً.
وأضاف رئيس المبيعات في شركة دهانات همبل في الشرق الأوسط جايكوب كوروفيلا "يمثل المعرض إنجازاً تجارياً مهماً. فهو ليس فقط مساحة يمكن للعملاء التفاعل فيها مع منتجاتنا، بل منصة أيضاً لشركائنا — من موزعين ومقاولين واستشاريين — لاكتشاف الإمكانيات الكاملة لدهانات همبل. إنه جسر يربط بين الإلهام والأعمال"
وتعود جذور همبل في السعودية إلى عام 1972، حين دشّنت شركة السحيمي بالشراكة مع مجموعة هيمبل الدنماركية مصنع دهانات همبل السعودية لتصنيع مجموعة واسعة من الدهانات الصناعية والبحرية والزخرفية، مما أسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة في هذا القطاع المتنامي.
وتستند دهانات همبل السعودية في رحلتها إلى إرثٍ عالميٍ عريق؛ إذ تأسست مجموعة هيمبل الأم عام 1915 في كوبنهاغن على يد جيه. هيمبل، ونمت لتصبح من أبرز شركات الطلاء في العالم، بوجودها في أكثر من 100 دولة وامتلاكها 25 مصنعًا و150 مستودعًا رئيسيًا حول العالم. ومن خلال أكثر من قرنٍ من الخبرة في مجالات الطلاء والحماية والتصميم، تواصل همبل التزامها بالابتكار والاستدامة، وبناء حلولٍ تُمكّن عملاءها من الجمع بين الأداء التقني والجمال المعماري في مشاريعهم.