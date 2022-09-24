"أم عظيمة" لم يمنعها السرير الأبيض وغسيل الكلى من الاحتفال باليوم الوطني

وكانت مدن السعودية كافة قد عاشت أمس احتفالات باليوم الوطني الـ92 عبر العديد من البرامج والفعاليات، في حين خرج الكثير من الأُسر والأطفال إلى المتنزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، ورافعين العَلَم السعودي، وحاملين عبارات "هي لنا دار"؛ لحضور عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافة إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية.