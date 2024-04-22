"المرور" يستعرض خطوات طلب مهلة إضافية 90 يومًا لسداد المخالفات بعد انتهاء مدة الاعتراض

أكد المرور أن خطوات طلب تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية بحسب المادة (75) من نظام المرور وفق المدة المقررة نظامًا بنسبة (25%) تتم بيسر وسهولة عبر منصة أبشر.
وقال المرور: أولى خطوات تنفيذ خدمة طلب مهلة إضافية "90" يومًا للسداد بعد انتهاء مدة الاعتراض "30" يومًا وقبل انقضاء مهلة السداد المقررة نظامًا "15" يومًا بحسب المادة "65" من نظام المرور من تاريخ 18/ 4/ 2024 بنسبة 25% هي الدخول إلى منصة أفراد.
وأضاف: الخطوة الثانية هي اختيار "خدماتي" ثم المرور، والخطوة الثالثة هي اختيار تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، ثم الخطوة الرابعة هي الضغط على بدء الخدمة.
وأردف المرور: الخطوة الخامسة هي استعراض المخالفات القابلة للتمديد ثم الخطوة السادسة هي اختيار المخالفة المطلوبة، والخطوة السابعة هي مراجعة تفاصيل المخالفة التي تم اختيارها، والخطوة الثامنة هي تمديد مهلة السداد، وأخيرًا الخطوة التاسعة هي تمديد مهلة السداد.