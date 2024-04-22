"المرور" يستعرض خطوات طلب مهلة إضافية 90 يومًا لسداد المخالفات بعد انتهاء مدة الاعتراض

وقال المرور: أولى خطوات تنفيذ خدمة طلب مهلة إضافية "90" يومًا للسداد بعد انتهاء مدة الاعتراض "30" يومًا وقبل انقضاء مهلة السداد المقررة نظامًا "15" يومًا بحسب المادة "65" من نظام المرور من تاريخ 18/ 4/ 2024 بنسبة 25% هي الدخول إلى منصة أفراد.