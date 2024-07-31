تفاعلاً مع نصائح "الغذاء والدواء".. "النمر": غسل التمر جيداً قبل تناوله يقلل من تأثيرات المبيدات

وأضافت، أن طرق حفظ التمر تشمل التبريد من خلال استخدام العبوات التي تقلل من تعرُّضه للرطوبة، وتصل مدة الحفظ فيها إلى ثلاثة أشهر، والتجفيف الذي يهدف إلى خفض الرطوبة، وقد تصل إلى عام كامل.