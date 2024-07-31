تفاعلاً مع نصائح "الغذاء والدواء".. "النمر": غسل التمر جيداً قبل تناوله يقلل من تأثيرات المبيدات

تفاعل استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ مع نصائح الهيئة العامة للغذاء والدواء، حول ضرورة غسل التمر جيداً قبل تناوله؛ للتخلص من تأثيرات المبيدات.
ووفق الهيئة العامة للغذاء والدواء، يحتوي التمر على سكريات، مثل السكروز والجلوكوز، والمعادن الغذائية، مثل: البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، وفيتامينات (أ، ب، ج، هـ).
وحدّدت الهيئة طرق حفظ التمر من خلال التجميد الذي يُعد من أفضل طرق حفظ التمر، حيث يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية والأكسدة.
وأضافت، أن طرق حفظ التمر تشمل التبريد من خلال استخدام العبوات التي تقلل من تعرُّضه للرطوبة، وتصل مدة الحفظ فيها إلى ثلاثة أشهر، والتجفيف الذي يهدف إلى خفض الرطوبة، وقد تصل إلى عام كامل.
وأشارت إلى أن ملوّثات التمر تشمل "المواد الكيميائية والمواد الفيزيائية، إضافة إلى نمو الأحياء الدقيقة".
وفيما يتعلق بغسل التمر، أوصت الهيئة بغسله جيداً بماءٍ جارٍ قبل تناوله؛ لتقليل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع تجنُّب استعمال المياه المستخدَمة في غسل التمر أكثر من مرة.