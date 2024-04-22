12 ألف مستفيد من البرامج التدريبية لجمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالشرقية

نفّذت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية، سلسلة برامجها التدريبية المتنوعة، والتي تخدم 12567 أصم من الرجال والنساء وكذلك ضعاف السمع وذويهم.
وفي التفاصيل، أكد المتحدث الإعلامي مدير إدارة الإعلام والاتصال بالجمعية سعيد الباحص أن البرامج التدريبية المقدمة تنوعت مجالاتها، ويأتي في مقدمتها أساسيات لغة الإشارة، وكذلك برامج تُعنى بأهمية التقنية الحديثة ورفع مستوى ثقافة ووعي الأصم مع التقنية، إلى جانب برامج تدريبية في الإسعافات الأولية وثقافة الادخار والوعي المالي والتعزيز من المشاركة في أسبوع الأصم العربي بالكثير من البرامج التأهيلية، وكذلك المشاركة في اليوم العالمي للغات الإشارية.
وأوضح "الباحص" أن الجمعية التي تأسست في عام ١٤٤٠ بالمنطقة الشرقية، نجحت في إبراز حزمة من البرامج التي ترتبط بالصم وضعاف السمع وذويهم.. ومن تلك البرامج التدخلُ المبكر، وبرامج رياض الأطفال للصم، وتقديم دورات لمنتسبي الجمعية، والعمل على عقد الشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات، وتوظيف الصم وضعاف السمع في الجمعيات والجهات الحكومية والأهلية، إلى جانب تقديم الأجهزة السمعية للصم وضعاف السمع وأجهزة استشعار هزاز للأمهات، وتفعيل المشاركات في الفعاليات المتنوعة والتي ساهمت في تعريف المجتمع بالصم.
وقال: من أهداف الجمعية الاستراتيجية الوصولُ بالصم وضعاف السمع إلى مرحلة الاندماج المجتمعي؛ انطلاقًا من رؤية الجمعية بأن تكون نبراسًا مضيئًا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلهم أفرادًا فاعلين في مجتمعهم، والعمل على دعم تطلعاتهم وتحقيق طموحاتهم؛ وعليه فقد تم العمل على إعداد خطة إعلامية تثقيفية تهدف إلى تقديم جملة من الرسائل الاتصالية التي تسهم بشكل كبير في صناعة الأثر، وتقديم المحتوى الرصين الذي يعكس جهود الجمعية والنواتج المتوقعة من المبادرات التي أطلقتها والجاري تنفيذها؛ خدمةً للصم، في قوالب إعلامية متنوعة تصب في الرفع من مستوى المادة الإعلامية التي تُحدِث جانبًا من التفاعل الإيجابي والكبير مع الرأي العام؛ وفق أهداف محورية وتكنيكات إعلامية تواكب حالة الحراك المستمر في الشأن الإعلامي بمشيئة الله تعالى.
وأبان "الباحص" أن من المحاور التي شاركت فيها الجمعية: تعريف المجتمع وتوعيته بخصائص فئة الصم وضعاف السمع وقدراتهم، والتعريف بلغة الإشارة السعودية من خلال برامج تدريبية نفّذتها، والتعريف بهوية وثقافة مجتمع الصم وتوعية المجتمع السامع، ونشر الوعي بين الأسر من خلال التدخل المبكر وإيجاد قاعدة بيانات للصم وضعاف السمع وأسرهم، والعمل على تشجيع ودعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالصم وضعاف السمع وأسرهم، ودعم الأنشطة والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئة وأسرهم؛ سواء التأهيلية أو المهنية والعلمية والاجتماعية والنفسية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية، وتفعيل أسبوع الأصم العربي سنويًّا، والعمل على تمكين القنوات الفضائية بتوفير ترجمة نصية للبرامج المقدمة.
وأكد "الباحص" في ختام تصريحه أن الجمعية تعمل على مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات والجهات؛ بُغية تحقيق أهدافها في تقديم الخدمات النوعية لفئات غالية على قلوب الجميع.