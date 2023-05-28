الأول لهذا العام.. وتعامدت الشمس على الكعبة المشرّفة

وأبان المهندس أبو زاهرة، أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، لكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومدارَي السرطان والجدي، لافتًا النظر إلى أن ظاهرة التعامد تعد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القِبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرّفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة المكرّمة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، كذلك تُستخدم ظاهرة تعامد الشمس في حساب محيط الكرة الأرضية دون الحاجة إلى التقنيات الحديثة باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.