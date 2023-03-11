أمير القصيم: يوم العَلَم يُجسّد عناية أئمة وملوك هذا الوطن منذ تأسيس الدولة

وأضاف: "للراية السعودية دلالاتٌ عظيمة وميزٌ تفرّدت بها على مستوى دول العالم، وهو العلم الوحيد الذي لا يُنكَّس أو ينزل إلى نصف السارية في الحداد أو الكوارث والأحداث الكبيرة التي تُعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية، وله بروتوكولات خاصة يُرفع بها العَلَم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجُمع والأعياد، على جميع مباني الحُكومة والمؤسسات العامة، ولا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحَي الأرض والماء؛ لما يحمله من دلالة دينية بإضافة كلمة التوحيد الإسلامية إليه، والسيف الذي يرمز إلى القوة والعدل والوحدة الوطنية".