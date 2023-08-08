"شؤون الحرمين" تختتم الدورة العلمية النوعية "مدخل علم الفرائض"

وقال الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إبراهيم بن محمد شيبة: هذه الدورة العلمية التي استمرت 8 أيام، تُعد الأولى من نوعها من حيث اختيار عنوانها وإقامتها لقاصدي المسجد الحرام؛ وتناولت أحد أهم علوم الفقه الإسلامي، وهو العلم الذي يُعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسّمها على مستحقيها.