"شؤون الحرمين" تختتم الدورة العلمية النوعية "مدخل علم الفرائض"

اختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدورة العلمية النوعية "مدخل علم الفرائض" من كتاب (التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية) المقامة في رحاب المسجد الحرام والتي حظيت بحضور 10.304 مستفيدين، ضمن البرامج التوجيهية لعام 1445هـ بالمسجد الحرام.
وقال الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية إبراهيم بن محمد شيبة: هذه الدورة العلمية التي استمرت 8 أيام، تُعد الأولى من نوعها من حيث اختيار عنوانها وإقامتها لقاصدي المسجد الحرام؛ وتناولت أحد أهم علوم الفقه الإسلامي، وهو العلم الذي يُعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسّمها على مستحقيها.
وذكر "شيبة" أن عدد المجالس العلمية في المسجد الحرام بلغ 7 مجالس، وبث منها أكثر من 9 ساعات عبر منصة منارة الحرمين الشريفين.
وأكّد أن الرئاسة تحرص على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، من خلال نشر الدروس والدورات العلمية، وإيصال العلم النافع والحكمة والموعظة الحسنة للقاصدين؛ وذلك تأكيداً لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية.