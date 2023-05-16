مدينة جدة تستعد لاستقبال القادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ32 الجمعة المقبلة

ويمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا، التي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب، يمكن أن تتبعها انعكاسات أمنية على صعيد الملفات المشتعلة منذ عام 2011. وهناك جوانب إيجابية أخرى، تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة نحو "لَمِّ الشمل" العربي، والعمل على "تصفير الأزمات"، وصياغة رؤية جماعية، تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.