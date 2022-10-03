بمشاركة دولية واسعة.. افتتاح مؤتمر التقييم الدولي في نسخته الـ12

يُذكر أن المؤتمر يُعقد كل عامين، ويعدّ حلقة وصل بين المقيّمين والمنظمين والأكاديميين والممارسين؛ لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة بين المقيّمين الدوليين، ويتضمّن جدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول.