بمشاركة دولية واسعة.. افتتاح مؤتمر التقييم الدولي في نسخته الـ12

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الـ12 لمؤتمر التقييم الدولي، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" في الرياض، بالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، ويعقد لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم العربي، تحت رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان.
ويناقش المؤتمر، على مدار 3 أيام، مستقبل مهنة التقييم وأفضل ممارساتها، وفهم معايير ومنهجيات التقييم، ويسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة التقييم.
وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان "أثر التقييم على الاقتصاد"، وشارك فيها كبير مستشاري وزير المالية ورئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز بن صالح الفريح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
يُذكر أن المؤتمر يُعقد كل عامين، ويعدّ حلقة وصل بين المقيّمين والمنظمين والأكاديميين والممارسين؛ لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة بين المقيّمين الدوليين، ويتضمّن جدول الأعمال جلسات حوارية لمتخصصين في مجال التقييم ورؤساء منظمات التقييم حول العالم، ويشارك بها أكثر من 25 متحدثًا من عدة دول.