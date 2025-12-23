المملكة تدخل "غينيس" بأكبر مجموعة بذور موسمية في العالم بـ95 طنًا

وتمكنت الفرق من جمع 31 نوعًا من النباتات البرية، خضعت لعمليات دقيقة من التنقية والتجهيز، قبل تخزينها في مستودعات وفق أعلى المعايير العالمية، دعمًا لمشاريع تأهيل الأراضي المتدهورة، وتعزيزًا للغطاء النباتي المحلي.