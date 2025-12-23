المملكة تدخل "غينيس" بأكبر مجموعة بذور موسمية في العالم بـ95 طنًا

في إنجاز بيئي عالمي جديد، سجلت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية تحت عنوان "أكبر مجموعة موسمية لتخزين البذور في العالم"، وذلك بتخزين أكثر من 95 طنًا من البذور الموسمية المحلية، في خطوة تعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي نفذ على مدى عام كامل حملة ميدانية مكثفة شاركت فيها فرق مدرّبة ومتخصصة جابت مختلف مناطق المملكة لجمع بذور النباتات البرية والرعوية المحلية.
وتمكنت الفرق من جمع 31 نوعًا من النباتات البرية، خضعت لعمليات دقيقة من التنقية والتجهيز، قبل تخزينها في مستودعات وفق أعلى المعايير العالمية، دعمًا لمشاريع تأهيل الأراضي المتدهورة، وتعزيزًا للغطاء النباتي المحلي.
ويعكس هذا الرقم القياسي التقدم الذي تحققه المملكة في مجال الاستدامة البيئية، ودورها الريادي في مواجهة التصحر، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويواكب التزاماتها تجاه القضايا البيئية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي.