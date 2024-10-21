كأغلى صفقة.. بيع "شاهين فرخ" بـ 240 ألف ريال في مزاد نادي الصقور

وقال الطاروح مهدي بن خليف الجميلي: إن هذا الطرح الذي تحقق بتوفيق من الله هو الأول لهم هذا العام، موضحًا أن عملية طرح فرخ الشاهين كانت بالنسبة له ومجموعته من الطواريح خلف خليف الجميلي، وراكان خليف الجميلي، ونواف سليمان الجميلي، سهلة جدًا ولم تستغرق سوى بضع دقائق.