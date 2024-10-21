كأغلى صفقة.. بيع "شاهين فرخ" بـ 240 ألف ريال في مزاد نادي الصقور

شهدت الليلة الرابعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم شمال الرياض، بيع صقر "شاهين فرخ" طرح الدبدبة بحفر الباطن بمبلغ 240 ألف ريال؛ كأغلى صفقة منذ انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي هذا العام 2024م.
وقال الطاروح مهدي بن خليف الجميلي: إن هذا الطرح الذي تحقق بتوفيق من الله هو الأول لهم هذا العام، موضحًا أن عملية طرح فرخ الشاهين كانت بالنسبة له ومجموعته من الطواريح خلف خليف الجميلي، وراكان خليف الجميلي، ونواف سليمان الجميلي، سهلة جدًا ولم تستغرق سوى بضع دقائق.
وأشاد "الجميلي" باستقبال العاملين في نادي الصقور السعودي، وسهولة الإجراءات، مؤكدًا أن مزاد نادي الصقور السعودي في ملهم يعطي الطير حقه.
وكان "الجميلي" قد نجح ومجموعته من الطواريح في طرح "شاهين فرخ" في منطقة الدبدبة بحفر الباطن، يبلغ طوله 15 إنشًا، وعرضه 15 ونصف إنش، ووزنه 994 جرامًا.
ويشهد مزاد نادي الصقور السعودي في الليلة الخامسة المزاد على صقرين "شاهين فرخ"؛ كلاهما طرح الدبدبة بمحافظة حفر الباطن، حيث يبلغ طول الصقر الأول 15 وربع إنشًا، وعرضه 15 وربع إنش، ووزنه 1020 جرامًا، ويبلغ طول الصقر الثاني 15 إنشًا وعرضه 15 إنش ووزنه 930 جرامًا.