مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عملية ناجحة لتقويم "جنف" بزاوية "85" درجة

ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب والحد من المضاعفات.. وبعد اتخاذ كل التدابير اللازمة، أخضعت لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "24" من البراغي و"2" من القضبان المعدنية، وتثبيت ودمج الفقرات، واستُخدمت في العملية، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.