مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُجري عملية ناجحة لتقويم "جنف" بزاوية "85" درجة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، بنجاح، عملية جراحية معقدة، لتقويم انحراف متزايد في العمود الفقري "جنف"، وتثبيت ودمج الفقرات، لطفلة عمرها "13" عامًا.. وأنهت العمليةُ -التي استمرت "4" ساعات- معاناة المراجعة مع عدة أعراض حادة استمرت معها لفترة طويلة.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج المتخصص في جراحة العظام والعمود الفقري للأطفال: إن المراجعة جيء بها إلى المستشفى وهي تشتكي من تحدب وانحاء جانبي، وآلام حادة ومزمنة في الظهر، وتسببت هذه الأعراض مجتمعة في الحد من حركتها وقدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.. وعقب وصولها إلى المستشفى تم إخضاعها للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل منطقة الظهر؛ حيث أكدت النتائج وجود انحراف حاد بلغت زاويته (85) درجة، مع تحدب وتشوه في القفص الصدري.
ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب والحد من المضاعفات.. وبعد اتخاذ كل التدابير اللازمة، أخضعت لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "24" من البراغي و"2" من القضبان المعدنية، وتثبيت ودمج الفقرات، واستُخدمت في العملية، مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.
وبقيت المراجعة منومة قيد العناية الطبية الحثيثة بالمستشفى لمدة "5" أيام، تحسنت خلالها حالتها الصحية بنسق متسارع؛ إذ استعادت القدرة على الحركة والمشي في نفس يوم العملية، وأيضًا قدرتها على الاستلقاء والنوم على ظهرها؛ فضلًا عن القوام والمظهر الطبيعي، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، كما أن طولها -مع النجاح الكبير للتعديل- زاد بحدود "5" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن قسم جراحة العمود الفقري هو واحد من أكثر التخصصات التي تحظى باهتمام بالغ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة؛ حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات، ويقدم رعاية عالية الجودة على يد كفاءات طبية متمرسة، وتمكن خلال فترة الماضية في إنهاء معاناة عدد كبير من حالات انحراف العمود الفقري المعقدة بنجاح.