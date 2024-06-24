إنقاذ مريض خمسيني من شلل نصفي تام وإعاقة دائمة.. وعودته لحياته الطبيعية خلال 3 أيام

وتفصيلاً، بدأت قصة المريض بوصوله على كرسي متحرك لعيادة جراحة المخ والأعصاب، التي يشرف عليها د. محمد الطالب، استشاري جراحة المخ والاعصاب واستشاري جراحة العمود الفقري بمستشفى دله النخيل. وكان المريض يشكو من ألم شديد في أسفل الظهر منذ أشهر عدة، وتبعه الشعور بتخدر بأسفل البطن ومنطقة الحوض، والأطراف السفلية في الجهتين، وضعف شديد بالعضلات، حتى فَقَدَ القدرة على الوقوف والتوازن، أو المشي بشكل تام.