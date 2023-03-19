"فيصل بن سلمان" يشهد توقيع اتفاقية بين "رؤى المدينة" و"ماريوت" لإضافة ٨ علامات فندقية

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة رؤى المدينة القابضة مع مجموعة فنادق ماريوت الدولية لتشغيل عدد من الفنادق ضمن مشروع "رؤى المدينة" الذي تطوره الشركة حالياً في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.
الاتفاقية وقعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة، المهندس أحمد بن وصل الجهني، ورئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ساتيا أناند، وسيتم بموجبها إضافة ثماني علامات تجارية عالمية للمشروع الذي يهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأعرب المهندس محمد بن صالح الخليل، رئيس مجلس إدارة شركة رؤى القابضة، عن سعادته بهذه الاتفاقية المهمة مع ماريوت الدولية، والتي تعد من أهم مشغلي الفنادق على مستوى العالم، مشيراً إلى أنها خطوة متقدمة سيتم بموجبها تشغيل 4,400 وحدة ضيافة بالمشروع، وتوفير 4,100 فرصة عمل.
وأشار بأن الاتفاقية الجديدة تشمل ثمان علامات تجارية، وهي: الريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، ماريوت، ويستن، لو ميريديان، كورتيارد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت. وسوف تعزز هذه الاتفاقية من أهداف شركة رؤى المدينة القابضة لإثراء تجربة زوار المدينة المنورة، كما أنها ستوفر منظومة ضيافة متكاملة ومراكزحضارية وتجارية ترقى لروحانية وقدسية المدينة المنورة.