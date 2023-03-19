"فيصل بن سلمان" يشهد توقيع اتفاقية بين "رؤى المدينة" و"ماريوت" لإضافة ٨ علامات فندقية

وأشار بأن الاتفاقية الجديدة تشمل ثمان علامات تجارية، وهي: الريتز كارلتون، جي دبليو ماريوت، ماريوت، ويستن، لو ميريديان، كورتيارد من ماريوت، فور بوينتس من شيراتون وفنادق ألوفت. وسوف تعزز هذه الاتفاقية من أهداف شركة رؤى المدينة القابضة لإثراء تجربة زوار المدينة المنورة، كما أنها ستوفر منظومة ضيافة متكاملة ومراكزحضارية وتجارية ترقى لروحانية وقدسية المدينة المنورة.