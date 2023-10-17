القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 32 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "32" مخالفًا لنظام البيئة؛ "17" مواطنًا، ومواطنان خليجيان، و"12" مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي "623" متنًا من الإبل، و"290" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.