عن الأطفال المزعجين في المساجد.. "المرشد": أتمنى أن تقوم المساجد بهذا الأمر حتى يرتدع الآباء

ويستدرك "المرشد" قائلاً: "لكني أرى أنه من المعيب أن نُحضر أطفالنا للمسجد ونتركهم هكذا يسرحون ويمرحون دون رقيب بين المصلين؛ فهم بذلك قد يشوشون عليهم في صلاتهم، ويُربكونهم، ويقطعون عليهم تركيزهم في الدعاء والصلاة. وربما يحضر الأب أو القريب الأطفال إلى المسجد ولا يعلم عنهم شيئًا إلا بعد انتهاء الصلاة، وكأنه ذاهب بهم إلى حديقة، يلعبون فيها وبعد أن ينتهي يأخذهم معه دون أن يعلم ماذا سببوا من إزعاج للمصلين! والبعض الآخر ربما يشاهدهم يجرون ويتضاحكون مع الأطفال الآخرين، ولا يكلف على نفسه عناء المبادرة لإسكاتهم أو تنبيههم، وكأنه متبلد الحس والمشاعر في هذا المكان الروحاني".