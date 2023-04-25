بالصور.. أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على "عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود"

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاة مع سموه: سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.
كما أدّى الصلاة: الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأبناء الفقيد الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.