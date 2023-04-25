بالصور.. أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على "عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود"

وأدّى الصلاة مع سموه: سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.