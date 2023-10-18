منها البناء دون رخصة.. 57% من الجزاءات البلدية الجديدة تمنح فرصة تصحيح قبل المخالفة

وبحسب رصد "سبق"، جاءت بعض مخالفات البناء العامة من ضمن المخالفات التي يُمنح صاحبها تنبيهًا قبل تدوين المخالفة، بما فيها البناء دون رخصة، ويصل إلى سبعة أيام، وحُددت غرامتها في بعض التصنيفات البلدية بـ50 ألف ريال.