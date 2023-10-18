منها البناء دون رخصة.. 57% من الجزاءات البلدية الجديدة تمنح فرصة تصحيح قبل المخالفة

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن 57% من مجموع المخالفات في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، تمنح تنبيهًا ومهلة للمرة الأولى قبل تسجيل المخالفة؛ وذلك لتصحيح الوضع.
وبحسب رصد "سبق"، جاءت بعض مخالفات البناء العامة من ضمن المخالفات التي يُمنح صاحبها تنبيهًا قبل تدوين المخالفة، بما فيها البناء دون رخصة، ويصل إلى سبعة أيام، وحُددت غرامتها في بعض التصنيفات البلدية بـ50 ألف ريال.
وقُسمت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، واختلفت مدة التنبيه بين سبعة أيام وفترة أطول لبعض المخالفات، وعدم وجود تنبيه في مخالفات أخرى اعتُبرت من النوع الجسيم.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أصدرت نسخة محدّثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية؛ بهدف رفع امتثال المباني، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري.
ووضعت الوزارة أربعة مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة؛ إذ يراعي الجدول المحدّث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتكون غرامة المنشآت الكبرى 100% من قيمة الغرامة، والمنشآت المتوسطة 75%، والمنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة، والمنشآت متناهية الصغر 25%.