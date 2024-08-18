شركة "رسال" لحلول البطاقات والمكافآت الرقمية تغلق جولة استثمارية بقيمة 9 ملايين دولار
أعلنت شركة رسال، السعودية الرائدة في حلول البطاقات والمكافآت الرقمية وبرامج الولاء، عن إغلاقها جولة استثمارية (تسعة ملايين دولار) بمشاركة صندوق دراية فينشر، شركة الوفرة الثانية للاستثمار، صندوق فينشر سوق للتقنية المالية، بالإضافة إلى شركة الدرعية للاستثمار الجريء وإدارة الأصول، وشركة نومد القابضة، وشركة بقشان للاستثمار، وعدد من المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.
وأشارت شركة "رسال" إلى أنها ستُطوع استثمارات هذه الجولة في تسريع عجلة نمو أعمالها في المملكة عبر توسيع نطاق استهدافها لقطاعات جديدة، وإطلاق منتجات تقنية مختلفة لحلول المدفوعات البديلة، وبرامج الولاء والمكافآت، بالإضافة إلى توسيع شبكة شركائها وبنيتها في عدة قطاعات مختلفة.
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة رسال، حاتم الكاملي: "إن نجاحنا في تأمين هذه الاستثمارات يُعَد دليلًا كبيرًا على إيمان المستثمرين والشركاء بدور شركة رسال وفريقها في تطوير منظومة رقمية فاعلة تساهم في تقديم حلول مبتكرة في برامج الولاء والمكافآت الرقمية والمدفوعات البديلة والتقنية المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما أشار إلى نمو الشركة قائلًا: "ضاعفنا نمو المبيعات في الفترة الماضية، استطعنا رفع عدد المستفيدين من حلولنا لأكثر من 1.5 مليون مستخدم وأكثر من 1000 جهة ومنظمة في أكثر من 15 قطاعًا.. ويأتي هذا الاستثمار ليعزز ثقتنا بتقديم تجربة مثالية وإطلاق عدد من الحلول والمنتجات المبتكرة".
وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق دراية فنتشرز "فارس الراشد ": إيماننا بالفريق؛ هو ما دفعنا لأن نكون جزءًا من شركة رسال منذ البدايات، وما توصلت إليه "رسال" اليوم هو ثمرة جهد مميز مبذول لسنوات عديدة للارتقاء ببرامج الولاء والتقنية المالية في المملكة العربية السعودية والخليج.
وقال رئيس الوفرة الثانية للاستثمار، صلاح خاشقجي: "تعتبر منصة رسال إحدى ركائز رؤيتنا لإنشاء منظومة تقنية مبتكرة من نوعها؛ للربط بين الأفراد والمنظمات عبر شبكة كبيرة من الشركاء والقطاعات المالية، وتقديم حلول بديلة تساعد على تطوير المنظومة الرقمية للمدفوعات البدلية، ونؤمن بالإمكانات الذكية والحلول المبتكرة التي تقدمها".
وتقدم شركة رسال مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية، التي تهدف إلى خلق شبكة كبيرة للربط بين التجار والشركات والأفراد عبر توفير حلول تسهل إدارة وتبادل نقاط الولاء، وبطاقات الدفع المسبق، والقسائم الشرائية من مصادر متنوعة؛ بدءًا من البنوك وشركات الاتصالات والطيران وصولًا إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ومن خلال منصة "رسال للتجار"، يمكن للتجار وأصحاب العلامات التجارية تصميم برامج الولاء والبطاقات الرقمية بسهولة والتفاعل مع العملاء ورفع المبيعات عبر الربط مع شبكة حلول رسال للشركات والأفراد.
كما يمكن للشركات الاستفادة من منصة "رسال للأعمال" لإرسال بطاقات الدفع المسبق الرقمية، والنقاط، والعروض، والخصومات كمكافآت للموظفين والعملاء، كما تسهل المنصة استرداد أموال العملاء والتعويضات، ويمكن استخدامها بسهولة لإدارة النفقات، والمدفوعات، والعمليات المالية الأخرى.
كما تساعد حلول "رسال للأفراد" عبر تطبيق محفظة رسال، على تجميع نقاط الولاء من مصادر متعددة مثل شركات الاتصالات، والمصارف، وشركات الطيران عبر محفظة رقمية تساعدهم على تحويلها إلى قيمة يمكن استخدامها في عمليات الشراء اليومية، من شبكة رسال التي تتجاوز أكثر من 1000 علامة تجارية.