شركة "رسال" لحلول البطاقات والمكافآت الرقمية تغلق جولة استثمارية بقيمة 9 ملايين دولار

كما تساعد حلول "رسال للأفراد" عبر تطبيق محفظة رسال، على تجميع نقاط الولاء من مصادر متعددة مثل شركات الاتصالات، والمصارف، وشركات الطيران عبر محفظة رقمية تساعدهم على تحويلها إلى قيمة يمكن استخدامها في عمليات الشراء اليومية، من شبكة رسال التي تتجاوز أكثر من 1000 علامة تجارية.