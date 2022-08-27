الموت يُغَيّب "صديق الراحلين".. وفاة أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل

نعى رائد غالب كامل، والده الإعلامي السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم بعد معاناة مع المرض.
وقال "رائد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم: "يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي".
وأضاف: بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم، والدي غالب كامل.
وعلّق مغردون على نبأ الوفاة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان؛ مشيدين بمسيرته التي قضاها في الإعلام السعودي وعبر نشرات الأخبار بالتلفزيون السعودي.
يشار إلى أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.
ولُقّب الفقيد بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال: (مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي).
ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.