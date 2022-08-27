الموت يُغَيّب "صديق الراحلين".. وفاة أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل

يشار إلى أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.