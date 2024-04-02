رمضان في "بلاد قرطاجنة".. فتحها العبادلة وصارت مركز انطلاق المسلمين لأوروبا وإفريقيا

بعد الفتح تم تأسيس المدينة العربية الإسلامية الأولى بإفريقيا وهي مدينة القيروان وبني فيها القائد عقبة بن نافع جامع القيروان الكبير ومن ثمة بدأت الهجرات العربية حيث بدأت القبائل والعائلات العربية في الوفود إلى إفريقيا لتحدث تغييرًا في التركيبة العرقية ويصبح العرب جزءًا مهمًا من السكان الذين كانوا قبل ذلك في غالبيتهم إما من البربر أو الفينيقيين.