رمضان في "بلاد قرطاجنة".. فتحها العبادلة وصارت مركز انطلاق المسلمين لأوروبا وإفريقيا

وصل الإسلام إلى بلاد تونس أو إفريقيا كما كانت تسمى من قبل سنة 27 هـ في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أرسل الصحابي عبد الله بن أبي سرح لمواصلة فتح بلاد إفريقيا على رأس جيش كبير دخولاً من طرابلس الغرب وقد سميت هذه الحملة بـ"غزوة العبادلة السبع" لأن قادة الجيش الإسلامي السبعة كانوا يسمون كلهم عبد الله.
وقعت الحملة الثانية سنة 661م وانتهت بالسيطرة على مدينة بنزرت. أما الحملة الثالثة والحاسمة فكانت بقيادة عقبة بن نافع سنة 670م وتم فيها تأسيس مدينة القيروان والتي أصبحت فيما بعد القاعدة الأمامية للحملات اللاحقة في إفريقيا والأندلس.
ثم حملة رابعة ونهائية بقيادة حسان بن النعمان سنة 693م أكدت سيطرتهم على إفريقيا على الرغم من مقاومة شرسة من الأمازيغ بقيادة الكاهنة. وتمت السيطرة على قرطاج سنة 695م وعلى الرغم من بعض الانتصارات للبربر واسترجاع البيزنطيين لقرطاج سنة 696 م فإن المسلمين سيطروا بصفة نهائية على المدينة في 698م وقتلت الكاهنة في السنة نفسها.
لم يكتفِ المسلمون بالسيطرة على السواحل بل اتجهوا برًا لنشر الإسلام في صفوف الأمازيغ، الذين أصبحوا من ذلك الحين رأس الحربة في الفتوحات اللاحقة وخصوصًا في الأندلس بقيادة طارق بن زياد.
بعد الفتح تم تأسيس المدينة العربية الإسلامية الأولى بإفريقيا وهي مدينة القيروان وبني فيها القائد عقبة بن نافع جامع القيروان الكبير ومن ثمة بدأت الهجرات العربية حيث بدأت القبائل والعائلات العربية في الوفود إلى إفريقيا لتحدث تغييرًا في التركيبة العرقية ويصبح العرب جزءًا مهمًا من السكان الذين كانوا قبل ذلك في غالبيتهم إما من البربر أو الفينيقيين.
ويستعد التونسيون في كل عام لاستقبال الشهر الكريم قبل أيام عديدة من قدومه، لما له من مذاق خاص وعادات فريدة وأجواء روحانية جليلة، ففي النهار كما في الليل يغدو رمضان في تونس كله حركة وحياة في أجواء من المشاعر الإيمانية العميقة.
ويتسابق أبناء تونس عقب إفطارهم لأداء صلاة التراويح ومواكبة مجالس الذكر وحلقات الوعظ الديني والمحاضرات والمسامرات الدينية، في حين تنشط السلطات التونسية في تنظيم ما يزيد على 400 مسابقة لحفظ القرآن الكريم في جميع مساجد البلاد، لعل أشهرها المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.
وتشهد أعرق الجوامع في البلاد على غرار جامع الزيتونة بالعاصمة وجامع عقبة بن نافع بالقيروان، مناشط دينية منوعة طيلة شهر رمضان حيث تتحول إلى وجهة لآلاف الزوار من الدول العربية والإسلامية.