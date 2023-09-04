تعزيزاً للمكانة السياحية للسعودية.. تعاون بين "الهيئة الملكية للعلا" و"البحر الأحمر الدولية"

ويتيح هذا التعاون للعلا ومشروع البحر الأحمر تحقيق أهدافهما باعتبارهما وجهتين سياحيتين طوال العام، حيث تسهمان في تقديم صورة نموذجية عن فاعلية واستقطاب القطاع للزوّار، مما يعزّز من مساهمتهما في تنويع الاقتصاد الوطني.